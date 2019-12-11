أخبار مصر | بحضور 22 سفير.. "أفريقيا هتتكلم عربي" في دار علوم القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بحضور 22 سفير.. "أفريقيا هتتكلم عربي" في دار علوم القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في إطار النشاط المكثف الذي تقوم به مصر في خدمة القضايا الأفريقية عبر رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد الافريقي نظمت كلية دار العلوم بجامعة القاهرة مبادرة "أفريقيا هتتكلم عربى" بهدف تعليم الأشقاء الأفارقة اللغة العربية.

ونجحت المبادرة التي أطلقتها الكلية شهر مايو الماضي، فى تخريج الدفعة الأولى ضمن 1000 طالب تستهدف المبادرة تعليمهم وحددت إدارة كلية دار العلوم، يوم الثامن عشر من الشهر الجاري، موعدا للاحتفال بتخريجهم في حضور رئيس جامعة القاهرة وقادة كلية دار العلوم التي انطلقت منها الشرارة الأولى للمبادرة، وعدد من الوزراء والسفراء وأعضاء مجلس النواب.

وقال الدكتور عبد الراضي عبد المحسن، عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة، إن الكلية بادرت بتنظيم هذه المبادرة ضمن الأنشطة الواسعة التي تقوم بها مصر تجاه القارة السمراء، في ظل توليها رئاسة الاتحاد الأفريقي، وإيمانًا من إدارة الكلية بأهمية اللغة العربية في ترسيخ العلاقات المصرية الأفريقية وتوطيد التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف عميد "دار العلوم" أن الكلية تتبنى مبادرة "أفريقيا هتتكلم عربي" ووصفها بأنها تمثل إحدى أدوات القوى الناعمة التي يمكن استغلالها في تدعيم العلاقات بين مصر ودول القارة السمراء، موضحًا أن المبادرة شهدت توافد الأشقاء الأفارقة بشكل كثيف مما يوفر لها فرص النجاح والتأثير.

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وأوضح في بيان صحفي للكلية، أن المبادرة أطلقتها "دار العلوم" في مايو الماضي تزامنا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وتتيح من خلالها دراسة اللغة العربية للأشقاء الأفارقة بالمجان، وكذلك توفير المادة العلمية عبر كتاب يتسلمه الطالب فور انتهاء دراسته لقواعد وأصول اللغة العربية، لافتًا إلي دعم جمعية حفيظة النواوي لتنفيذ المبادرة وهي إحدى الجمعيات الأهلية الداعمة للتعليم .

وأضاف أن الدفعة الأولي من المبادرة؛ المقرر إقامة حفل تخرجهم بجامعة القاهرة الأسبوع المقبل؛ ينتمون إلي 22 دولة أفريقية، واستغرقت دراستهم للغة نحو 6 أشهر في 3 مستويات تضمن تعلمهم اللغة العربية وتمكينهم من ممارستها على النحو الصحيح.

وأشار إلي أن هؤلاء الخريجين منهم مواطنين وطلاب مسجلين بكليات جامعة القاهرة وآخرين يعملون بهيئات دبلوماسية، ما يعظم من أهمية المبادرة في دعم قدرات الدبلوماسيين الأفارقة في التفاهم وتبادل الرأي والخبرات تجاه مختلف القضايا المشتركة.

وفي ختام البيان الصحفي لكلية دار العلوم جامعة القاهرة، أكد الدكتور عبد الراضي عبد المحسن عميد الكلية، أن نجاح مصر غير المسبوق في قيادة الاتحاد الأفريقي سيفتح آفاقًا واسعة أمام العلاقات المصرية الأفريقية؛ بما يعود علي صالح الشعوب بالخير، موضحًا أن مصر تفتح ذراعيها للأشقاء الأفارقة من منطلق دورها التاريخي؛ وسعيها الدائم لتعميق ثقافة التعايش مع القارة السمراء.

كما أشار عميد دار العلوم جامعة القاهرة، إلى أن تحديد 18 ديسمبر الجاري موعدا لحفل تخرج الدفعة الأولي من المبادرة "أفريقيا هتتكلم عربي" يأتي تزامنًا مع اليوم العالمي للغة العربية.