شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعة.. ذروة شهب التوأميات تمطر سماء مصر والوطن العربى بـ120 شهابا بالساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد سماء مصروالمنطقة العربية من منتصف ليل الجمعة 13 ديسمبر وخلال الساعات قبل شروق شمس السبت 14 ديسمبر ذروة تساقط شهب التوأميات هذه السنة 2019.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه فى هذا الوقت من السنة تعبر الكرة الأرضية أثناء دورانها حول الشمس من خلال البقايا المتناثرة على طول مدار الجسم الفضائى (فايثون 3200)، تلك البقايا لا يزيد حجمها على حبيبات الرمل يصطدم بأعلى الغلاف الجوى لكوكبنا بسرعة 130,000 كيلومتر بالساعة وتتبخر فى صورة شهب متعددة الألوان.

وأوضح التقرير، أن شهب التوأميات تنشط سنويا فى الفترة من 7 إلى 17 ديسمبر، حيث تنتج ما يصل إلى 120 شهابا ملونة فى الساعة الواحدة عند ذروتها، ولكن من الصعب تحديد العدد الحقيقى المشاهد للشهب، فقد يكون عددها أعلى من المعدل أو أقل، وقد تخالف التوقعات، لذلك هذا متروك للرصد الميدانى.

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وبالتزامن مع ذروة التوأميات هذه السنة سيكون القمر تقريبا فى مرحلة البدر ما سيتسبب فى طمس العديد من الشهب، ولكن التواميات ساطعة جدا وعددها كبير لذلك تظل فرصة أن يكون العرض جيدا.

ولمراقبة شهب التوأميات يجب أن يكون الرصد من موقع مظلم بعيد عن أضواء المدن، وذلك بمراقبة الأفق الشرقى بالعين المجردة بدون الحاجة لاستخدام تلسكوب أو منظار، حيث ستنطلق الشهب من أمام مجموعة نجوم التوأمان منتظمة ظاهريا مع النجم البراق (رأس التوأم المقدم)، ولكن يمكن أن تظهر الشهب من أى مكان فى السماء.

وشهب التوأميات يمكن أن تنتج شهب ساطعة جداً تسمى "الكرات النارية"، وهى أكبر من الشهاب العادى وليس لها تأثير على الأرض.