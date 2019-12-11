تعرف على أول محطة شمسية لتوليد الكهرباء بالعالم فى المعادى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر مصر من الدول الرائدة فى مجال توليد الكهرباء من الطاقه الشمسية، وتعد أول محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بالعالم تم إنشاؤها بمنطقة المعادى بالقاهرة الكبرى، ”الخليج 365” يرصد لقرائه كل ما يريد معرفته عن أول محطة شمسية بالعالم: 1- تعتبر محطة المعادى للطاقة الشمسية أول محطة لتوليد الطاقة الكهرباء فى العالم. 2- أنشأها المهندس الأمريكى فرانك شومان المُتخصص فى مجال الطاقة الشمسية. 3- تم تشييد المحطة فى عام 1911. Advertisements 4- كانت تحتوى على 5 جامعات للطاقة الشمسية. 5- كل جامعة كان يبلغ طولها 62 مترا وعرض 4 أمتار وتفصل بينهم 7 أمتار. 6- استمر تشغيل المُحركات لفترة أقل من عام.

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