شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. جونسون يرفض النظر لصورة طفل ملقى بمستشفى.. وانتقادات واسعة ببريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت ردة فعل رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، انتقادات واسعة بسبب فيديو تناقلته مواقع التواصل الاجتماعى ووسائل الإعلام، يوضح كيف تجنب جونسون النظر إلى صورة طفل ملقى على أرض أحد المستشفيات البريطانية، الأمر الذى يعكس تراجع مستوى الرعاية الصحية فى بريطانيا.

وخلال حديث لقناة "ITV"، حاول مراسل القناة أن يعرض على بوريس جونسون صورة بواسطة هاتفه الجوال أكثر من مرة، لوضح له الشكل الذى تراجع عليه المستوى الصحى فى البلاد، وكانت ردة فعل جونسون على ذلك أن قام بخطف الهاتف ووضعه فى جيبه، إلا أن إصرار المراسل، جعل جونسون يرضخ لمحاولاته، وقام بإلقاء نظرة على الصورة، ليقول بعدها "إنها فظيعة"، ثم قدم اعتذاره إلى العائلات.

بدوره، استغل جيرمى كوربين زعيم حزب العمال، ومنافس جونسون، هذا الموقف ضد غريمه التقليدى، معتبرًا أن هذا الحادث يظهر أن رئيس الوزراء لا يبالى بما يحدث، وأكد كوربين أن "تلقى طفل علاجه على الأرض يمثل عارا على مجتمعنا"، وذلك حسب ما نقلته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.

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رئيس وزراء بريطانيا يرفض النظر لصورة طفل ملقى على أرض مستشفى

ويذكر أن دراسة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية بالمملكة المتحدة، كانت قد كشفت أن هناك نحو 5500 مريض توفوا خلال السنوات الـ3 الماضية، لانتظارهم مدة طويلة على عربة نقل المرضى بوحدة الحوادث والطوارئ، للحصول على سرير فى المستشفيات المكتظة.

واستنتجت الدراسة، التى نقلتها صحيفة "الجارديان" البريطانية، الثلاثاء، عبر موقعها الإلكترونى، أن التأجيل الطويل لإيجاد أسرة بديلة يكلف المرضى حياتهم، حيث تعرض رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون لضغوط متزايدة على الحالة الهشة التى وصلت إليها الخدمات الصحية الوطنية بالبلاد.



جونسون يرضخ لإصرار المذيع وينظر لصورة الطفل

من جهتها، أعلنت رابطة المرضى أن الدراسات صادمة بشكل عميق ومقلقة للغاية، ملقية باللوم فى حالات الوفيات على نقص التمويل داخل الخدمات الصحية الوطنية بالمملكة المتحدة.