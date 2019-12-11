فيديوجراف.. "مصر وجنوب أفريقيا" مصير مشترك وموقع استراتيجى مهم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد العلاقات المصرية الجنوب أفريقية ركنا أساسيا ومهما بين البلدين فى القارة السمراء، واستقرارها وتنميها، وتطورت العلاقات بشكل لافت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى عزز العلاقات السياسية بشكل كبير بين البلدين. - عام 1942 بدأت علاقات مصر وجنوب أفريقيا. - يمتاز البلدان بموقع استراتيجى بالغ الأهمية قاريًا وعالميًا. - تشرف جنوب أفريقيا على طريق "رأس الرجاء الصالح". - يعد الطريق أقدم نقطة حاكمة بحريا بين الشرق والغرب. Advertisements

محطات هامة:- أول بلد زارها المناضل مانديلا كانت مصر بعد الإفراج عنه فى فبراير 1990. محطات هامة:- أول بلد زارها المناضل مانديلا كانت مصر بعد الإفراج عنه فى فبراير 1990. - أعلنت حكومتا البلدين رفع مستوى مكاتب التمثيل إلى مستوى السفارات فى أبريل 1994. - فى أبريل 1994 شارك وزير الخارجية الأسبق عمرو موسى فى حفل تنصيب أول رئيس منتخب بجنوب أفريقيا - شهد عام 1995 إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين الدولتين.

أبرز المشروعات: - مد محور وشريان جديد للتنمية وهو طريق يربط بين القاهرة وكيب تاون. أبرز المشروعات: - مد محور وشريان جديد للتنمية وهو طريق يربط بين القاهرة وكيب تاون. - تعزيز العلاقات الثقافية ومشاركة وفد شبابى من جنوب أفريقيا بمنتدى شباب العالم فى 2017 و2018.

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