شكرا لقرائتكم خبر عن الأقصر تحتضن منتدى الشباب العربى الإفريقى بمشاركة 300 شاب وفتاة.. 21 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق فعاليات منتدى الشباب العربي الإفريقى العاشر، من محافظتى الأقصر وأسوان، والذى يعقد الاتحاد العربى للشباب والبيئة، فى الفترة من 21 - 26 ديسمبر الجارى، تحت عنوان "التعاون العربى الإفريقى الشبابى"، بمشاركة 31 دولة والعديد من الهيئات والمؤسسات المتخصصة، وأكثر من 300 شاب وفتاة بمختلف الدول العربية والإفريقية، برعاية مجلس وزراء الشباب العرب، ووزارات الشباب والرياضة السياحة الثقافة والرى.

وفى هذا الصدد يقول الدكتور ممدوح رشوان رئيس المنتدى، الأمين العام للاتحاد العربى للشباب والبيئة، إن المنتدى العاشر للشباب العربى الإفريقى، يبدأ بمدينة الأقصر 21 ديسمبر، ويختتم بمدينة أسوان 26 من نفس الشهر، حيث يشهد جلسات عامة وورش عمل، علاوة على دورات تدريبية حول هذه القضايا، فضلًا عن حملات للتوعية للشباب، كما سيتم انطلاق ماراثون ودورة رياضية خلال فترة المنتدى مع تنظيم برنامج سياحى للوفود الشبابية لزيارة المواقع الأثرية والمعالم السياحية.

وأضاف الدكتور ممدوح رشوان، فى تصريحات له، إلى أن المنتدى يقام تحت مظلة جامعة الدول العربية، ليشكل منبراً إقليمياً لاستعراض وتبادل الخبرات بين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يتناول المنتدى 4 قضايا رئيسية هى: التراث وحوار الثقافات، مع تمكين الشباب والمرأة، بجانب قضايا الشباب مثل البطالة والهجرة غير الشرعية والإرهاب الإلكترونى عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وأيضًا قضايا المياه وترشيد الاستهلاك، موضحًا أن الاتحاد انتهى من كافة الاستعدادات اللوجيستية بالتعاون مع كافة الهيئات المشاركة، واصفًا المنتدى بأنه فرصة جيدة لمشاركة الشباب والتفاعل معهم من خلال الدورات التدريبية وعرض وجهات نظرهم، ما يؤكد حرص الاتحاد لإعطاء الفرص للشباب للتعبير عن آرائهم حول التحديات التي تواجههم، معلنًا عدم وجود مفاجآت للشباب المتميز فى المنتدى، لاختيارهم كممثلين للاتحاد فى الأنشطة العربية والدولية القادمة.

وأكد رئيس المنتدى، أن هناك متخصصين من الخبراء سوف يعقدون حلقات نقاشية وموائد مستديرة للشباب، بجانب مشاركة الشباب بشكل عملى مع المواطنين فى تركيب عدادات مياه لبعض القرى في محافظة أسوان، فى ضوء المبادرة التى يرعاها الاتحاد وتنفذها شركة المياه من خلال تنسيق الجهود لتحويل ورش العمل إلى خطة عمل على أرض الواقع، مثمِّنا الدور الحيوى للدولة فى توفير كافة أوجه الدعم لإنجاح المنتدى، بالإضافة لجهود الجامعة العربية ورعايتها للمنتدى.