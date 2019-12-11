شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان: الرئيس كرم المحافظة بإعلانها عاصمة الشباب الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه منذ اللحظة الأولى لإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى أسوان عاصمة للشباب الإفريقى وكان هذا الإعلان بمثابة التكريم لهذه المدينة السياحية، التى تستقبل ضيوفاً عالميين ومحليين باستمرار، ومن ذلك ضيوف منتدى السلام الدولى.

وأضاف محافظ أسوان، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تم الاستعداد لمنتدى السلام جيداً من خلال مجموعة إجراءات، كانت بدايتها باجتماعات مكثفة بكل المعنيين والقائمين على المنتدى، ثم أعقبها الاهتمام بالطرق المؤدية من مطار أسوان إلى مقر انعقاد المنتدى ومحل إقامة الضيوف، علاوة على الاهتمام بالمناطق والمواقع السياحية والأثرية، وصيانة ورفع كفاءة البنية الأساسية، وكل ما يجعل أسوان تظهر بالشكل اللائق أمام ضيوفها.

وتابع اللواء عطية، بأن أسوان جاهزة لاستقبال الوفود المشاركة فى منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، مشيراً إلى رفع كفاءة الطرق والمساحات الخضراء والمرافق، والتى سيتم العناية بها ودعمها خلال الفترة المقبلة حتى تظل أسوان مشتى عالمى لاستقبال السائحين من مختلف دول العالم، لافتاً إلى أن توجيهات رئيس الجمهورية إلى الحكومة الاهتمام بأسوان بشكل عام، وذلك لأن أسوان تضم مشروعات كبرى ستضخ استثمارات كثيرة خلال الفترة المقبلة، موجهاً رسالة إلى أهالى أسوان مفادها أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يؤكد أن أسوان عاصمة الشباب الأفريقى.

يذكر أن مدينة أسوان تستضيف منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة خلال يومى 11 و12 ديسمبر الجارى، بحضور رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، وعدد من زعماء وقادة دول العالم.