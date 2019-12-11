شكرا لقرائتكم خبر عن "ولادنا فداء تراب مصر".. رسالة أهالى طلاب الشرطة الجدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "ولادنا فداء لمصر..وهيخدموا ترابها"، بهذه الكلمات عبر أسر وأهالى طلاب الشرطةالجدد عن امتنانهم لالتحاق ذويهم بـ"مصنع الرجال".



وقال الأهالى: انتظرنا هذه اللحظات كثيراً، وفخورين بالتحاق أبنائنا بجهاز الشرطة الوطنى، للدفاع عن الوطن وصون مقدراته وحمايته من أية مخاطر تحدق به.



وأعرب الأهالى عن فخرهم واعتزازهم بانضمام أولادهم إلى هيئة الشرطة ليواصلوا ملحمة العطاء والتضحية والفداء، تحقيقاً لأمن وأمان وازدهار مصرنا الغالية وخدمة شعبها العظيم.



وانتظم الطلاب الجدد المقبولين من حملة شهادة الثانوية العامة والأزهرية وما يعادلها وخريجى كليات الحقوق وخريجى وخريجات الكليات المختلفة من الجامعات المصرية بكلية الشرطة هذا العام داخل كليتهم، كأولى خطواتهم نحو تحمل المسئولية وحمل رسالة الأمن والأمان فى ربوع وطنهم الغالى.



وكان فى استقبالهم قيادات الأكاديمية والكلية، واستعدت الكلية لهذا الاستقبال بوضع لافتات الترحيب على بوابات الدخول وفى ساحات انتظار الطلبة، كما عزفت موسيقات الأكاديمية المقطوعات الوطنية والحماسية، احتفاءً بالطلبة الجدد.