شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى تعزيز السلم بأبوظبي يكرم وزير الأوقاف لدوره في نشر ثقافة السلام العالمي‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة المنعقد بالعاصمة الاماراتية أبوظبى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وأهداه درع المنتدى الذي سلمه الشيخ عبدالله بن بيه، رئيس منتدى تعزيز السلم بدولة الإمارات، والشيخ أحمد الحداد ،مفتي دبي، وذلك لكونه أحد أبرز العلماء المستنيرين وأكثرهم تأثيرًا في نشر ثقافة السلام العالمي، ونشر الفكر الوسطي الصحيح، وجهده في ذلك: فكرًا وخطابة وتأليفًا ونشرًا ومشاركات دولية، مما أسهم بقوة في تصحيح الصورة المغلوطة التي سوقتها الجماعات المتطرفة عن الإسلام والمسلمين، مع حرصه الشديد على ترسيخ ثقافة السلام وجعلها واقعا ملموسا في دنيا الناس، وجهوده المتميزة في مجال ترسيخ أسس المواطنة المتكافئة دون تمييز بين أبناء الوطن، وكذلك ترسيخ أسس العيش المشترك بين البشر دون تمييز على أساس الدين أو اللون أو الجنس.

كما كرم منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة عددا من العلماء ورجال الدين المشاركين في فعاليات الملتقى السادس للمنتدى المنعقد بالعاصمة الاماراتية أبوظبى .