الكهرباء: ننتظر موافقة الرقابة النووية لبدء إنشاء أول مفاعل بالضبعة

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وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه من المتوقع أن تصدر هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تصريح الإنشاء فى يناير المقبل، مشيرًا إلى أن وضع القواعد الخرسانيه للمفاعل الأول ستكون منتصف العام المقبل.
وقال المصدر، إن كل خطوة تنفيذية بمشروع الضبعة يحتاج إلى موافقة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، لافتًا إلى أن محطة الضبعة ستكون الأحدث والأمن على مستوى العالم.
الجدير بالذكر أن محطة الضبعة تتكون من 4 مفاعلات نووية بقدرة 1200 ميجا وات لكل منها من نوع VVER (مفاعل الطاقة المائى المائى) من الجيل 3+، وهى ليست مجرد تقنية مبتكرة من أحدث جيل، ولكنها تقنية لديها بالفعل المراجع وتعمل بنجاح، وهناك ثلاث وحدات مزودة بمفاعلات من هذا الجيل تعمل بالفعل فى روسيا فى موقع المحطتين النوويتين نوفوفورونيج ولينينغراد.
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