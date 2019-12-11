شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: ننتظر موافقة الرقابة النووية لبدء إنشاء أول مفاعل بالضبعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هيئة المحطات النووية تنتظر تصريح هيئة الرقابة النووية والإشعاعية لبدء الإنشاءات الخاصة بوضع القواعد الخرسانية للمفاعل الأول للمحطة النووية بالضبعة بقدرة 4800 ميجا وات.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه من المتوقع أن تصدر هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تصريح الإنشاء فى يناير المقبل، مشيرًا إلى أن وضع القواعد الخرسانيه للمفاعل الأول ستكون منتصف العام المقبل.

Advertisements

وقال المصدر، إن كل خطوة تنفيذية بمشروع الضبعة يحتاج إلى موافقة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، لافتًا إلى أن محطة الضبعة ستكون الأحدث والأمن على مستوى العالم.

الجدير بالذكر أن محطة الضبعة تتكون من 4 مفاعلات نووية بقدرة 1200 ميجا وات لكل منها من نوع VVER (مفاعل الطاقة المائى المائى) من الجيل 3+، وهى ليست مجرد تقنية مبتكرة من أحدث جيل، ولكنها تقنية لديها بالفعل المراجع وتعمل بنجاح، وهناك ثلاث وحدات مزودة بمفاعلات من هذا الجيل تعمل بالفعل فى روسيا فى موقع المحطتين النوويتين نوفوفورونيج ولينينغراد.