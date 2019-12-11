شكرا لقرائتكم خبر عن 80 مراسلاً أجنبيًا يشاركون فى منتدى أسوان الدولى للسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساعات قليلة متبقية على انطلاق فاعليات منتدى أسوان الدولى للسلام والتنمية المستدامة، والذى يقام بمدينة أسوان، خلال يومى 11 و12 ديسمبر الجارى، بحضور رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، وعدد من زعماء وقادة دول العالم.

وقال محمد إمام مدير المركز الصحفى للمراسلين الأجانب، إن هناك اهتمامًا واسعًا من قبل وسائل الإعلام الأجنبية بشأن متابعة منتدى أسوان الدولى للسلام والتنمية المستدامة، مضيفًا أنه سيكون هناك 80 مراسلاً أجنبيًا يشاركون فى تغطية منتدى أسوان.

وأضاف محمد إمام، فى تصريحات له: "هذا بخلاف الصحفيين الأفارقة الزائرين المصاحبين لكبار الضيوف، وسيكون هناك مركز صحفى فى أسوان لتسهيل كافة الأمور على المراسلين".