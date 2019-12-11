"ليس التهاب سحائي".. الصحة تعلق على وفاة تلميذين بالقليوبية (بيان رسمي)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه لم يتم رصد أي حالات مصابة بالالتهاب السحائي الوبائي بين تلاميذ محافظة القليوبية، أو محافظات الجمهورية المختلفة، نافيًا بذلك ما تردد من أنباء عن إصابة تلميذين في محافظة القليوبية بمرض الالتهاب السحائي الوبائي.

وأضاف الدكتور خالد مجاهد مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه فور ورود بلاغ يفيد بالاشتباه في إصابة تلميذين بمرض الالتهاب السحائي الوبائي في مدرستين بالمرحلة الإبتدائية بمحافظة القليوبية، وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بتشكيل فريق من قطاع الطب الوقائي لتقصي الواقعة والوقوف على حقيقة الأمر، وتبين أن الحالتين إحداهما كانت تعاني من ارتفاع درجات الحرارة وتشنجات، والأخرى ارتفاع درجة حرارة فقط.

وأشار إلى أن إحدى الحالتين توفيت بعد تشخيص إصابتها بتسمم ميكروبي بالدم، وتوفيت الحالة الأخرى نتيجة توقف عضلة القلب وهبوط حاد في الدورة الدموية ولم يثبت إصابتهما بمرض الالتهاب السحائي الوبائي.

ومن جانبه، أشار الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، إلى أن هناك طفلة أخرى محتجزة بالعناية المركزة بمستشفى حميات بنها، وذلك منذ الثاني من شهر ديسمبر الجاري، مؤكدًا أنه تم إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة واتخاذ الإجراءات الوقائية كافة، وجاء تشخيصها باشتباه التهاب بالمخ وليس التهاب سحائي.

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وأضاف أن الحالة تتلقى الرعاية اللازمة داخل المستشفى، كما تم رفع تقرير كامل بالحالة للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ووجهت بتوفير كافة الرعاية الطبية اللازمة لها.

وأكد "عيد" عدم وجود أي حالات التهاب سحائي بمحافظة القليوبية، أو أي محافظات أخرى.

وأشار إلى وجود برنامج الترصد الوبائي المعملي والذي يعمل على مدار 24 ساعة "البرنامج القومي لترصد الأمراض المعدية" بالإضافة إلى البرنامج القومي الموسع للتطعيمات الإجبارية لطلاب المدارس ( أولى حضانة – أولى ابتدائي – أولى إعدادي – أولى ثانوي)، بالإضافة إلى تطعيم المسافرين إلى الدول المتوطن بها المرض والمسافرين للحج والعمرة والفئات المستهدفة وذلك لمنع انتشار المرض في مصر، موضحًا أنه تم عمل التوعية اللازمة بالمدارس، كما تم التنبيه على إدارات المدارس بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حالة يشتبه باصابتها بأي أمراض معدية، مشددًا على ضرورة الحفاظ على النظافة العامة للمدرسة.

وعاد خالد مجاهد للتأكيد أن مصر ليست من دول الحزام الأفريقي لمرض الالتهاب السحائي الوبائي حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية.