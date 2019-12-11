مصر | ننشر صورة الشاب المنتحر لمروره بأزمة نفسية بأوسيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر صورة الشاب المنتحر لمروره بأزمة نفسية بأوسيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت "بوابة الخليج 365"، على صورة الشاب المنتحر في أوسيم، ويدعى "مصطفى. ل" في العقد الثالث من العمر، بعدما أقدم على شنق نفسه بسقف الغرفة، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وذلك لمروره بأزمة نفسية.

وأمرت نيابة أوسيم، بشمال الجيزة، التصريح بدفن جثة شاب ويدعى "مصطفى. ل" في العقد الثالث من العمر، بعدما أقدم على شنق نفسه بسقف غرفته، مستغلًا عدم تواجد أحد بالمنزل، بمنطقة الكوم الأحمر بأوسيم، بمحافظة الجيزة وذلك نتيجه لمروره لأزمة نفسية.

وتلقى ضباط مباحث قسم شرطة أوسيم إشارة من مستشفى أوسيم المركزي، باستقبال شاب في العقد الثالث من عمره ويدعى "مصطفى" جثة هامدة، وبه آثار خنق ومقيم بدائرة القسم.

وانتقل فريق من المباحث للفحص، وبسؤال زوجته، أفادت أن زوجها استغل عدم تواجدها بالمنزل، وأقدم على الانتحار بشنق نفسه بسقف الغرفة، واستعانت بالجيران لإنقاذه، ولكنه كان لفظ أنفاسه الأخيرة، فيما أكدت أن زوجها كان في الفترة الأخيرة يمر بأزمة نفسية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.