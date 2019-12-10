شكرا لقرائتكم خبر عن على باب الوزير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اللواء محمود توفيق.. وزير الداخلية

■ عزة محمد أحمد شعبان، وعنوانها، 11 شارع محمد أبوزيد، من شارع إبراهيم عواره، طنطا أول، بمحافظة الغربية. أصدرت لها نيابة طنطا الكلية لشؤون الأسرة، قرارا لصالحها، فى الطلب رقم 17 لسنة 2019 حصر تحقيق منازعة حضانة، أسرة ثان طنطا. المقيد برقم 390 لسنة 2019 منازعة حضانة طنطا الكلية لشؤون الأسرة، بضم طفلتها «جنى محمد السيد حسن زلط» وعمرها سبع سنوات. لكنها فوجئت بسفر والدها بها إلى السعودية. لذلك تلتمس مساعدتكم لها فى عودة طفلتها إلى حضانتها.

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■ آمال صلاح الدين خليفة البدراوى، المقيمة فى العقار رقم 7شارع الجوالى، المنيرة، السيدة زينب، تلتمس تحقيقكم فى المحضر الذى حررته برقم 13610 لسنة 2019، جنح السيدة زينب، حيث قام ثلاثة أشخاص شركاء بشراء العقار منذ 2009، وهو من التراث المعمارى، وقاموا بسرقة عداد الكهرباء، ضمن عدة خطوات يقومون بها لتخريب العقار، حتى يتسنى لهم هدمه، علاوة على استئجارهم عددا من الأشخاص يمكثون داخل العقار، بادعاء أنهم خفر للعقار، وقاموا بالتهجم عليها، وكسروا باب شقتها، وهذا مثبت بالمحضر، على حد قولها. كما تلتمس تنفيذ قرار المحافظة رقم 68 بتاريخ 15/4/2018 بترميم العقار، وعدم إحداث أى ضرر للمبنى أو الغير.

■ وائل عثمان أحمد سلامة، يرجوكم تنفيذ الحكم الصادر لصالحه، فى القضية رقم ٦٩٢٩ لسنة ٢٠١٨ جنح بولاق أبوالعلا، المقيدة برقم ١٥٨٢ لسنة ٢٠١٩ مستأنف وسط القاهره بتاريخ ٢٠١٩/٤/ وأخذت رقم حصر حبس ٦٨٠ لسنة ٢٠١٩، حيث لم يتم تنفيذ الحكم حتى الآن، حتى لا يضيع حق زوحته، التى توفيت بتاريخ 28/8/2017، نتيجة الإهمال.

■ شعبان عبدالرحمن حسين حسن، المقيم فى قرية المتانيا، مركز العياط، بمحافظة الجيزة، كان يعمل بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، إلى أن خرج إلى المعاش ٢٣/٥/٢٠١٩. وطوال سبع سنوات ونصف، وهو يحصل على أحكام قضائية بأحقيته فى صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات، وآخرها الحكم الذى أصدرته محكمة النقض، بتاريخ ١٩/٩/٢٠١٩ برقم ١٩٦٤١ لسنة ٨٩ قضائية بإلزام الشركة، بموجب حكم قضائى بات بحصوله على المقابل النقدى لرصيد إجازاته، ولم يستطع تنفيذ أى منها حتى الآن، لذلك يستغيث بكم، لتنفيذ الحكم، بعد أن أعيته الحيل وضاقت به السبل، على حد قوله، من أجل صرف مستحقاته.