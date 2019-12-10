شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض معدل التضخم الشهري لـ -0.5%.. والسنوي يسجل 2.7% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنه شدّد، خلال اجتماعه بالمحافظين، الخميس الماضى، على ضرورة التواصل المستمر مع المواطنين، وأعضاء مجلس النواب، والسعى نحو تحقيق الاستثمار الأمثل للأصول غير المستغلة والمملوكة لكل محافظة، مع الاهتمام برصف الشوارع وإنارتها، إلى جانب التصدى لظاهرة البناء العشوائى، والتعامل الحاسم مع كافة أشكال التعديات على نهر النيل، لافتاً إلى تأكيده للمحافظين على تفعيل منظومة الشكاوى بالمحافظات، مع المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وتفعيل الخطة الاستثمارية للمحافظات والمشروعات القومية.

وأضاف «مدبولى»، خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء، أنه حرص خلال اجتماع المحافظين على توضيح رؤية الدولة فى المرحلة المقبلة بشأن استمرار العمل على ما أسسه المحافظون السابقون فى المشروعات التنموية، والمُضى قدماً نحو إتمام المشروعات المختلفة التى من شأنها خدمة المواطنين بمستوى كفاءة عالية.

ونوّه إلى أنه تم التنسيق مع وزير التنمية المحلية، للإسراع فى تنفيذ خطة الدولة لرصف الطرق التى تربط بين القرى، وأن الحكومة ستقدم كل الدعم المطلوب لاستكمال هذه الخطة فى أسرع وقت ممكن، من خلال التنسيق التام بين وزارتى التخطيط، والمالية.

وخلال الاجتماع أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إلى أن معدل التضخم الشهرى لشهر نوفمبر الماضى سجل انخفاضاً وصلت نسبته لـ -0.5% لإجمالى الجمهورية، بحسب بيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء، موضحة أن معدلات التضخم السنوى سجلت خلال شهر نوفمبر الماضى 2.7%، مقارنة بما كانت عليه فى نفس الشهر من العام الماضى وهى 15.6%.

ووافق مجلس الوزراء على تخصيص 238 مليون جنيه، لتوفير 100 مليون وجبة مدرسية إضافية، لزيادة عدد أيام توزيع الوجبات فى المدارس على التلاميذ، وعلى مشروع قانون بشأن إنشاء هيئتى «أوقاف الكنيسة الكاثوليكية»، و«الطائفية الإنجيلية»، وتكون لكل منهما الشخصية الاعتبارية، ويكون مقر كل منهما محافظة القاهرة، ويحدد اختصاص كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية.

Advertisements

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، بناء على القانون الصادر من مجلس النواب رقم ١٤٠ لسنة 2019، ونص مشروع القانون فى مادته الأولى على أنه «مع مراعاة الشروط المنصوص عليها فى البنود الفرعية 1 و2 و3 من البند رابعا من المادة 4 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوحدة المنصوص عليها فى المادة 4 مكرراً 1 من القانون المشار إليه، منح الجنسية المصرية لطالب التجنس، متى توافرت فى شأنه إحدى هذه الحالات وهى: شراء عقار مملوك للدولة، أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار، يحول من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها فى البنك المركزى، ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية، قراراً بتحديد المبانى والأراضى المتاحة للبيع، من خلال مدة لا تجاوز 30 يومًا من تاريخ صدور هذا القرار».

وتتمثل الحالة الثانية فى إنشاء أو المشاركة فى مشروع استثمارى بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار، يحول من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها فى البنك المركزى، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع، وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

وتقضى الحالة الثالثة «أ» بأن يتم إيداع مبلغ 750 ألف دولار، بموجب تحويل بنكى من الخارج، وفقاً للقواعد المعمول بها فى البنك المركزى، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 5 سنوات بالجنيه بسعر الصرف المعلن من البنك المركزى فى تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر فى تاريخ الإيداع، وبدون فوائد، أما فى الحالة «ب»، فيتم إيداع مبلغ مليون دولار بموجب تحويل بنكى من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها فى البنك المركزى، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه بسعر الصرف المعلن من البنك المركزى فى تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر فى تاريخ الإيداع، وبدون فوائد.

ووافق المجلس على تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، ونص التعديل على أن تكون مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس الصيدلة «فارم دى» 6 سنوات بواقع خمس سنوات دراسية يعقبها سنة للتدريب فى مواقع العمل التى يعتمدها مجلس الجامعة.

فى سياق متصل، شهد «مدبولى» توقيع اتفاقيتين لوزارة الكهرباء بـ١٦ مليار جنيه، وبروتوكول حوكمة المحاجر، وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إنه تم توقيع اتفاقيتين لبناء محطتى كهرباء من الطاقة الشمسية والثانية من الرياح مع شركة «النويس» الإماراتية، ضمن خطة الوزارة التى أدخلت فى ٥ سنوات ٢٨ ألف ميجاوات، ونستهدف أن يصل الأمر إلى 66 ألف ميجاوات قى 2022.

وأضاف أن لدينا تحديثا لخطة الوصول لأكثر من 42% نصيب الطاقة المتجددة من الشبكة، وجار النظر فيها داخل مجلس الوزراء.