شكرا لقرائتكم خبر عن شركات التمويل العقاري تنضم لمبادرة إسكان متوسطي الدخل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حسن حسين، رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال، إن شركات التمويل العقارى انضمت إلى مبادرة البنك المركزى والحكومة الخاصة بالإسكان المتوسط.

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وأضاف «حسين»، في بيان، الثلاثاء، أن قرار «المركزى» بضم هذه الشركات إلى المبادرة جاء استجابة لمطالباته السابقة ومناشدته «المركزى» ضرورة إطلاق مبادرة لمتوسطى الدخل أسوة بمبادرات محدودى الدخل، وضم شركات التمويل العقارى إلى المبادرة، التي تُعد سابقة تحدث لأول مرة.

وأوضح أن مشاركة شركات التمويل العقارى في المبادرة ستكون بالشروط المعلن عنها نفسها، والتى تشمل ألّا تزيد مساحة الوحدة السكنية على 150 مترًا مربعًا، «كاملة التشطيب» لضمان أن يسكن بها العميل، وألّا يزيد سعرها على 2.25 مليون جنيه، وألّا يكون العميل قد استفاد من قبل من دعم الإسكان أو حصل من قبل على وحدات من المخصصة لمحدودى أو متوسطى الدخل، وسداد 20% مقدمًا لضمان الجدية. وأشار رئيس اللجنة إلى أن «المركزى» حدد دخل المستفيدين من مبادرة تمويل إسكان متوسطى الدخل «فوق 4200 جنيه شهريًا للفرد، و5700 جنيه للأسرة، وبحد أقصى 50 ألف جنيه للأسرة شهريًا، و40 ألفًا للفرد»، موضحًا أن أجل التمويل سيكون 20 عامًا، والفائدة 10% متناقصة.

وتابع: «المبادرة تُعد إجراء جيدًا لخدمة الطبقات المتوسطة المنسية، وستدفع شركات القطاع الخاص للتوجه إلى تنفيذ مشروعات لمتوسطى الدخل، حيث إن الحكومة ركزت على توفير وحدات لأصحاب الدخول المنخفضة بشكل كبير للحد من ظاهرة العشوائيات، كما ستنعكس بصورة إيجابية على القطاع العقارى، وستعمل على ترويج مشروعات الإسكان المتوسط، والتى كان يعزف عنها الجميع، خاصة شركات القطاع الخاص».