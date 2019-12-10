شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: 15 يومًا مهلة لشركات النظافة لحل أزمات القمامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنه أعطى مهلة لشركات النظافة، لمدة تتراوح من 10 إلى 15 يومًا لحل مشاكل القمامة في الشوارع.

Advertisements

وأضاف شعراوي، خلال تصريحات لبرنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه وجه بمحاسبة شركات النظافة المقصرة يوما في دورها طبقا للجزاء القانوني في العقد، مضيفا: «طالما بتاخد فلوس لازم تقدم خدمة لائقة للمواطن».

وتابع شعراوي أن هناك 90 ألف شكوى عن القمامة تم حلها جميعها، مطالبا المواطنين بإرسال شكاواهم عن القمامة مصورة للعمل على حلها في أسرع وقت، مؤكدًا أن من يجيد في عمله يثاب، ومن يقصر يحاسب.

وأوضح شعراوي أنه يعقد جلسات مع العاملين بالمحليات في المحافظات، ويؤكد لهم أنهم قلب النظام الإداري للدولة، لأن المواطن يحتك معهم بصورة يومية وهم الواجهة الأساسية للحكومة، وفقدان الثقة فيهم من قبل المواطن بمثابة فقدان الثقة في الحكومة ككل.