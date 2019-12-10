شكرا لقرائتكم خبر عن 21 ديسمبر انطلاق اجتماعات «الوزاري العربي للسياحة» بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستضيف المملكة العربية السعودية من خلال الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطنى اجتماعات المكتب التنفيذي والمجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته الـ (22) بالاحساء عاصمة السياحة العربية لعام 2019 خلال الفترة من (21-23/12/2019م )

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تشارك المنظمة العربية للسياحة بوفد برئاسة د.بندر بن فهد آل فهيد في اجتماعات المكتب التنفيذي في دورته 25 والمجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته 22 بعاصمة السياحة العربية الأحساء لعام 2019م حيث ستتسلم المملكة العربية السعودية رئاسة الدورة من جمهورية مصر العربية.

وأوضح «آل فهيد» أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن العديد من الموضوعات المعنية بالشأن السياحي العربي، منها الاطلاع على تقرير وقرارات الاجتماع المشترك الثانى لوزراء السياحة والثقافة في الدول العربية والاطلاع على المسودة المحدثة لوثيقة الاستراتيجية العربية للسياحة والمقدمة من وزارة السياحة بجمهورية مصر العربية وأيضا الاطلاع خطة عمل مقدمة من هيئة البحرين للسياحة والمعارض لتفعيل محور المعلومات والاحصاءات السياحية لدعم الاستراتيجية العربية للسياحة، ودعم قطاع فلسطين في مجال السياحة ونتائج وتوصيات منتدى السياحة الميسرة في المنطقة العربية والذى أقيم بجمهورية مصر العربية بالتعاون بين وزارة السياحة المصرية والمنظمة العربية للسياحة والاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى وبرعاية جامعة الدول العربية، والاطلاع أيضا على ورقة مقدمة من مجلس وزراء الداخلية العرب تتعلق بتحديات الأمن السياحى وآليات المواجهة.

وأشار آل فهيد إلى أن المنظمة ستطرح عدة مواضيع هامة لنقاشها أثناء الاجتماع والتي تخدم القطاع السياحى على امتداد الوطن العربى من أهمها إقامة ملتقى اقتصادى عربي يهتم بالشأن السياحى على هامش كل دورة لانعقاد المجلس وذلك لعرض التجارب السياحية العربية بهدف نقل الخبرات والاستفادة من تطبيقها فيما بين الدول العربية، وعرض توصيات الملتقى العربى الثانى للأمن السياحى والذى أقيم مؤخراً بعاصمة السياحة العربية الإحساء برعاية وحضور الامير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بالإضافة لتقديم المعايير المحدثة لعاصمة السياحة العربية، وتقديم عرض بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطنى حول كافة الفعاليات والبرامج التي نفذت بالأحساء أثناء تتويجها كعاصمة للسياحة العربية لعام 2019 وتقديم تقرير أنشطة وإنجازات المنظمة الإقليمية والدولية على مدار عام 2019 بالإضافة لعرض مبادرات المنظمة واتفاقياتها مع شركائها الاستراتيجيين لاستفادة المجلس الوزارى العربي منها، وعرض تقرير تحليل تنافسية السياحة والسفر لعام 2018م للعالم العربي ومراكزها عربيا ودوليا والذى أعدته المنظمة.