شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي»: إحالة عدد من مسؤولي الأحياء للنيابة الإدارية بعد تفقد الأوضاع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنه تفقد أكثر من حي بشكل مفاجئ، اليوم الثلاثاء، لاستطلاع أحوال النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أنه حول بعض مسؤولي الأحياء للنيابة الإدارية فضلا عن إيقاف عدد من رؤساء الأحياء عن العمل.

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وأضاف شعراوي خلال مداخلة هاتفية، أن اتفق مع المحافظين الجدد على أنه سيزور المحافظات ويتجول في الأحياء للوقوف على أحوالها، دون تواجد المحافظين معه في الزيارة.

وتابع وزير التنمية المحلية أن هناك لجانًا مشكلة من قطاعات الوزارة للتجول في الأحياء لقياس مدى الخدمة التي يتلقاها المواطن.

وأوضح «شعراوي» أنه أرسل قطاع التفتيش بالوزارة الساعة 7 صباح اليوم، لتصوير المناطق على الوضع الجديد بعد تنظيفها، مؤكدًا أنه سيستمر في الحملة ولن يتوقف.