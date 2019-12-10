شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: الشوارع ضاقت على الناس بحلوان.. و100 ألف أسرة يعيشون تحت أبراج الكهرباء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال النائب رضا البلتاجي، عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان، إن حلوان أصبح تعدادها 4 ملايين مواطن والشوارع «ضاقت بالناس»، وتحتاج إلى توسعة، وعمل مطبات صناعية حماية للأرواح.
وأضاف «البلتاجي» خلال مداخلة هاتفية، أن حلوان باتت مرتعا للتطرف والإرهاب ويجب سرعة إنشاء مركز الشباب للحفاظ عليهم.
وتابع النائب أن هناك أكثر من 100 ألف أسرة في حلوان يجب نقلهم من العشوائيات المخالفة، والواقعة تحت أبراج الكهرباء، وليس 200 أسرة فقط كما تحدث رئيس الحي السابق.
وأكد البلتاجي أن الأرض المخصصة لبناء منطقة صناعية منذ يونيو 1966، ولم يتم تنفيذ المنطقة والمحافظة بطيئة في التنفيذ. وناشد البلتاجي، رئيس الجمهورية إنجاز المنطقة الصناعية لأنها توفر 50 ألف فرصة عمل للشباب.
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