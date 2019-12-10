شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ طالبة جامعية بالعريش من موت محقق بعد محاولتها الانتحار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت الجهود الطبية في مستشفي العريش العام في إنقاذ طالبة جامعية من الموت المحقق بعد محاولة انتحارها.

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وقالت المصادر وشهود العيان إنه تم نقل طالبة في كلية الاقتصاد المنزلى بجامعة العريش، إلى مستشفى العريش العام، في حالة سيئة بعد تناولها شريطا كاملا من أحد الأدوية، في محاولة لإنهاء حياتها.

وأضافت المصادر أن أطباء قسم العناية والطوارئ نجحوا في إنقاذ حياة الطالبة الجامعية، وتم حجزها بقسم العناية المركزة لمتابعة حالتها.

من جانبها، لم تصدر جامعة العريش أو مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء أو مستشفى العريش العام بيانا بالواقعة حتى اللحظة.