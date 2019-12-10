شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة من مدريد: مصر أول دولة فكرت في أثر تغير المناخ على الإنسانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الحوار الوزاري رفيع المستوى بشأن الحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي في مواجهة التغيرات المناخية والذي دعت إليه اليونان بشأن المبادرة اليونانية للحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي في مواجهة تحديات تغير المناخ، حيث أكدت في كلمتها أن منتدى شباب العالم سيتبنى لأول مرة، تحت رعاية رئيس الجمهورية، قضية أثر تغير المناخ على الإنسانية ودور الشباب في المساهمة في الجهود الدولية لمواجهة أثار تغيرات المناخ.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مصر لديها اللجنة الوطنية للتراث العالمي والتي تضم العديد من الجهات التي تعمل لحماية التراث المصري العالمي كما تضم أيضا في عضويتها وزارة البيئة مؤكدة أننا بدأنا حوارا حول تاثير تغير المناخ على مواقع التراث العالمي.

وأضافت وزيرة البيئة أن منتدى الشباب القادم يقام خلال أيام تحت رعاية رئيس الجمهورية بمدينة شرم الشيخ وسوف يتبنى لأول مرة قضية أثر تغير المناخ على الإنسانية وفتح حوار مفتوح مع شباب العالم حول ذلك لإيمان القيادة السياسية المصرية بأهمية وخطورة قضية تغير المناخ وقوه الشباب في دفع عجلة الجهود الدوليه للتصدي لآثار تغير المناخ ودفع مسارات التنمية.

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وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى التأثير القوي للتغيرات المناخية على التراث الثقافي في منطقة الحضارات القديمة وخاصة مصر واليونان لما له من أثر علىها، كما أوضحت أن التغيرات المناخية تؤدي إلى تاثير على سبل العيش المستدام وعلى التركيبات الثقافية والاجتماعية للمجتمعات، كما أن التأثير يمتد من شمال إلى جنوب مصر لذا فيجب الاهتمام بالتمويل اللازم للمشروعات التي تعمل على الحفاظ على الموروثات الثقافية والطبيعة والتركيز عليها.

وشاركت فؤاد في الحدث الجانبي الذي نظمه والبنك الإسلامي للتنمية بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لعربي آسيا (الإسكوا) على هامش المؤتمر

وأكدت وزيرة البيئة على ضرورة الإنتباه إلى أن مفاوضات التمويل كانت واضحة وقت التفاوض على اتفاق باريس ووعود الكثير من الدول الأطراف بتمويل المناخ إلا أن الوضع أصبح غير واضح في هذه المرحلة خاصة أنه لم يتم تمويل أي مشروع في مجال النقل من أي من جهات تمويل تغير المناخ.

وسلطت الوزيرة الضوء على العديد من المشروعات الطموحة في مصر في مجال التخفيف من أثار تغير المناخ مثل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والتي يوجه لها رئيس الجمهورية، كما وجهت بضرورة العمل بشكل أكثر جدية خلال المرحلة المقبلة مشيرة إلى أن الاستثمار في المشروعات التقليدية لن يؤتي بالثمار المرجوة في إطار تغير المناخ.

وقالت الوزيرة «الحل يكمن في التفكير خارج الصندوق وبطريقة إبداعية للفرص المتاحة ورفع وعي الشباب حتى يتمكن من العمل في هذا الإطار وهذا ما يتم تفعيله الآن من خلال وضع محور تغير المناخ في الأنشطة الرئيسية لمنتدى شباب العالم والتى تستضيفه مصر».