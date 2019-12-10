شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. القضاء على قوائم الانتظار.. مبادرة لإنقاذ حياة إنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجاح كبير حققته مبادرة القضاء على قوائم الانتظار وإجراء العمليات الجراحية العاجلة، منذ أن أطلقتها وزارة الصحة بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى فى يوليو 2018 وحتي وقتنا هذا.

وتم إجراء 111 ألفا و433 عملية قسطرة قلب، و17 ألفا و933 جراحة قلب مفتوح، و83 ألفاً و851 جراحة رمد، و10 آلاف و508 جراحات مخ وأعصاب، و11 ألفاً و542 جراحة عظام، و12 ألفا و810 جراحات أورام، فيما تم الانتهاء من 1746 زراعة قوقعة، و178 زراعة كلى، و246 زراعة كبد، وذلك فى مستشفيات وزارة الصحة والتى وصل عدد العمليات فيها لـ160298 عملية جراحية و66708 فى المستشفيات الجامعية.

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وبالإضافة إلى ذلك فإن المبادرة أدرجت حالات جديدة لم تكن موجودة مثل حالات الكسر الباثولوجى، وخدمة تركيب دعامة مغطاة للشريان الأورطى عن طريق القسطرة التداخلية. وبخلاف هذه الأرقام يتلقى المريض الخدمة العلاجية على أعلى مستوى وبالمجان.