شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة المالية: صرف مرتبات موظفى الدولة يوم 24 ديسمبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مسؤول بوزارة المالية، اليوم الثلاثاء، أن صرف مرتبات العاملين بالدولة خلال الشهر الجارى، خلال الفترة من 24 إلى 28 ديسمبر 2019، لنحو 6 ملايين مواطن بالجهاز الإدارى للدولة، يتقاضون رواتبهم عن طريق كروت البنوك والتحويلات المصرفية.

ومن جانبه، أكد مسئول بوزارة المالية فى تصريحات خاصة سابقة لـ"الخليج 365"، أن صرف رواتب العاملين بالدولة، يتم فى الفترة من 24 إلى 28 من كل شهر، موضحًا أنه فى حالة أن وافق أحد تلك الأيام إجازة رسمية أو أسبوعية يتم عن طريق التحويل لحسابات الرواتب لموظفى الدولة بعد الساعة 12 مساء يوم العمل السابق.

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وكانت وزارة المالية، قد قررت زيادة عدد أيام صرف مرتبات وأجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، لتبدأ من يوم 24 إلى 28 من كل شهر، وذلك للتيسير على العاملين بالدولة وترشيد الإنفاق الحكومى، وذلك أيضًا تيسيرًا من وزارة المالية على الوحدات الحسابية للجهاز الإدارى بالدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وحفاظًا على التدفقات النقدية للدولة فقد تقرر زيادة عدد أيام صرف رواتب العاملين وما فى حكمها وما يتقاضاه العاملين بداية من اليوم الـ24 وحتى الـ28 من كل شهر، على أن يتم صرف متأخرات رواتب العاملين وما فى حكمها وما يتقاضاه العاملين بخلاف الرواتب بداية من الثامن وحتى اليوم العاشر من كل شهر.