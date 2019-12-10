شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أنباء عن احتجاز رهائن وإصابة أحد المهاجمين فى نيوجيرسى الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مواطنون أمريكيون من موقع إطلاق النار فى ولاية نيوجيرسى الأمريكية، مقطع فيديو جديد يكشف تبادل إطلاق النار بين الشرطة الأمريكية وعناصر مسلحة، فيما قالت صحيفة الرؤية الإماراتية، فى نبأ عاجل لها، إن هناك أنباء عن احتجاز رهائن، وإصابة أحد المهاجمين فى تبادل لإطلاق النار بين الشرطة ومسلحين، وهى المعركة التى ينقلها المواطنون فى فيديوهات لحظة بلحظة عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

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ويذكر أنه سبق ونشر مقطع فيديو آخر يكشف لحظة تعامل الشرطة الأمريكية مع مصدر إطلاق النار فى ولاية نيوجيرسى الأمريكية، حيث رصدت كاميرات المواطنين المحيطين بموقع الحادث، رجال الشرطة وهم يتحركون حاملين الأسلحة الآلية فى محاولة للوصول إلى مصدر إطلاق النار للسيطرة على الأوضاع، وهو الفيديو الذى نشرته صحيفة الرؤية الإماراتية.

ويشار إلى أن فضائية سكاى نيوز عربية، أفادت فى نبأ عاجل لها، قبل قليل، أن وسائل إعلام أمريكية، أكدت إصابة شرطيين إثنين فى إطلاق نار فى ولاية نيوجيرسى.