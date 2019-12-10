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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مقطع فيديو لحظة تعامل الشرطة الأمريكية مع مصدر إطلاق النار فى ولاية نيوجيرسى الأمريكية، حيث رصدت كاميرات المواطنين المحيطين بموقع الحادث، رجال الشرطة وهم يتحركون حاملين الأسلحة الآلية فى محاولة للوصول إلى مصدر إطلاق النار للسيطرة على الأوضاع، وهو الفيديو الذى نشرته صحيفة الرؤية الإماراتية. Advertisements ويشار إلى أن فضائية سكاى نيوز عربية، أفادت فى نبأ عاجل لها، قبل قليل، أن وسائل إعلام أمريكية، أكدت إصابة شرطيين إثنين فى إطلاق نار فى ولاية نيوجيرسى.

الشرطة الأمريكية تتعامل مع مصدر إطلاق النار فى نيوجيرسى

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