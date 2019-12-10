شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية البحرين يعرب عن أسفه لعدم جدية قطر فى إنهاء أزمتها مع الدول الأربع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية البحرينى، عن أسفه لعدم جدية دولة قطر في إنهاء أزمتها مع الدول الأربع، وهو الأمر الذى كان واضحًا تمامًا فى طريقة تعاملها مع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتى انعقدت اليوم فى الرياض بالمملكة العربية السعودية وسلبيتها الشديدة والمتكررة بإرسال من ينوب عن أميرها دون أى تفويض يمكن أن يسهم فى حل أزمتها.

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وبيّن وزير الخارجية البحرينى فى بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية، "أن ما صرح به وزير خارجية دولة قطر بأن الحوار مع المملكة العربية السعودية قد تجاوز المطالب التى وضعتها الدول الأربع لإنهاء أزمة قطر، وأنها تبحث فى نظرة مستقبلية، لا يعكس أى مضمون تم بحثه مطلقًا".

وشدّد وزير الخارجية البحرينى على أن دولنا تتمسك تمامًا بموقفها وبمطالبها المشروعة والقائمة على المبادى الست الصادرة عن اجتماع القاهرة فى الخامس من شهر يوليو من العام 2017، التى تنص على الالتزام بمكافحة التطرف والإرهاب، وإيقاف كافة أعمال التحريض وخطاب الحض على الكراهية أو العنف، والالتزام الكامل باتفاق الرياض لعام 2013م، والاتفاق التكميلى لعام 2014، والالتزام بكافة مخرجات القمة العربية الإسلامية الأمريكية التى عقدت فى الرياض فى مايو 2017، والامتناع عن التدخل فى الشؤون الداخلية للدول، ودعم الكيانات الخارجة عن القانون، ومسؤولية كافة دول المجتمع الدولى عن مواجهة كل أشكال التطرف والإرهاب بوصفها تمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين".