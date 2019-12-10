"أبو تريكة لايزال على قوائم الإرهاب وانتشال جثة الطفلة ملك".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

النيابة تستعلم عن الشاب.. تفاصيل ضبط فتاة عرضت طفلها للبيع بالهرم

طلبت نيابة الهرم، الاستعلام عن شاب أقام علاقة غير شرعية مع فتاة بمنطقة الهرم؛ حيث عرضت طفلًا للبيع على صفحات التواصل الاجتماعي فيس بوك، بمبلغ 48 ألف جنيه، وقالت الفتاة أنها حملت "سفاحا" من صديق لها، يدعى "م"، مقيم بمصر الجديدة، ولا تعلم بياناته.

وزير الداخلية يتفقد استعدادات الأجهزة الأمنية لمنتدى أسوان للسلام والتنمية

قام اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، بجولة ميدانية بنطاق مدينة أسوان؛ اطلع خلالها على استعدادات أجهزة وزارة الداخلية لتأمين فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، المنعقد بمدينة أسوان خلال الفترة من 11 إلى 12 ديسمبر الجاري.

وتفقد وزير الداخلية خلال الزيارة عدد من الأكمنة الثابتة والمتحركة، ووحدات التدخل السريع المنتشرة بنطاق المدينة.

3 سيارات إطفاء تُخمد حريق داخل مدرسة عمرو بن العاص في فيصل

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، على حريق نشب داخل مدرسة عمرو بن العاص بمنطقة المطبعة بفيصل دون إصابات.

"أنا اللي قتلتها".. عامل يتخلص من زوجته بـ8 طعنات في بولاق الدكرور

أمرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الثلاثاء، بحبس عامل، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، لاتهامه بقتل زوجته، في منطقة بولاق الدكرور.

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كما أمرت النيابة بعرض المجني عليها على الطب الشرعي، لتشريحها، وبيان أسباب الوفاة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، لمعرفة ملابساتها.

مصدر: "أبوتريكة" مازال مدرجًا على قائمة الإرهابيين

أكد مصدر قانوني، أن محكمة النقض لم تصدر أي حُكم بشأن اللاعب محمد أبوتريكة، حول إلغاء إدراجه على قائمة الإرهابيين.

وقال المصدر -الذي فضَّل عدم ذكر اسمه لمصراوي -اليوم الثلاثاء، إن آخر قرار صدر بشأن اللاعب كان من محكمة النقض بتاريخ 4 يوليو 2018، بإلغاء إدراجه على قائمة الإرهابيين، إلا أن ذلك لم يغير موقفه القانوني بعدما صدر قرار ثان من محكمة الجنايات بإدراجه مرة أخرى على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.

نيابة النقض توصي برفض طعن النيابة والمتهمين بقضية "الاستيلاء على أموال الداخلية"

تنظر محكمة النقض، في جلسة 21 يناير المقبل، طعن النيابة العامة على حكم محكمة جنايات القاهرة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الاستيلاء على أموال الداخلية"، ببراءة حبيب العادلي و 8 آخرين، وتغريمهم 500 جنيه.

وأوصت نيابة النقص،- في رأيها الاستشاري غير ملزم للمحكمة - برفض طعن النيابة العامة على الحكم الصادر بحق المتهمين، وتأييد حكم الجنايات بالغرامة 500 جنيه فقط، وحبس المتهم نبيل سليمان بالسجن 3 سنوات، كذلك أوصت نيابة النقض برفض طعن المتهمين في القضية على تغريمهم 500 جنيه.

بعد يومين من غرقها بصحبة والدها.. انتشال جثة الطفلة ملك من ترعة المريوطية

انتشل رجال الإنقاذ النهري بالجيزة، جثة الطفلة ملك، البالغة من العمر 3 سنوات، والتي غرقت بترعة المريوطية منذ يومين.

تحريات الأجهزة الأمنية كشفت أن الطفلة كانت بصحبة والدها، وسقطا بسيارتهما الملاكي، في ترعة المريوطية مما أسفر عن مصرعهما، تم رجال الإنقاذ من العثور على جثة الأب، أما الطفلة تعثر استخراج جثتها حينه.

بينهم سيدة.. ضبط 3 متهمين يغسلون 35 مليون جنيه من تجارتهم غير المشروعة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من ضبط على 3 متهمين قاموا بغسل حوالي 35 مليون جنيه، حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.