الإعدام شنقًا لمتهمين بقتل مواطن وإشعال النار في جسده بمصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهمين بالإعدام شنقًا، لاتهامهما بقتل مواطن حرقًا بمصر القديمة.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالسلام يونس، وعضوية المستشارين عادل علي سليم وطه عبدالعظيم، وأمانة سر محمد عبدالعزيز وعبدالمسيح فل.
وأسندت النيابة للمتهمين "عبدالمنعم. م"، و"كرم. س"، تهمة قتل المجني عليه "محمد. ص"، عن طريق سكب مادة حارقة "حمض الكبريتيك " على جسده، قاصدين من ذلك قتله، فأحدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياته.
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