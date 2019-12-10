وزير الداخلية يستعرض خطة تأمين منتدى السلام بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

عقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، فور وصوله لمدينة أسوان اجتماعاً بعدد من مساعديه والقيادات الأمنية، للوقوف على محاور الخطة الأمنية الشاملة التي أعدتها الوزارة لتأمين فاعليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامتين، والذي ستنطلق فعالياته يوم الأربعاء بمدينة أسوان.

في بداية الاجتماع اطلع الوزير على الإجراءات التي تم اعتمادها لتنفيذ بنود خطة تأمين المدينة خلال فعاليات المنتدى، واطمأن توفيق على جاهزية القوات من خلال استعراض القيادات الأمنية لما تم تنفيذه من محاور الخطة الأمنية، وعلى استيعاب القوات لكافة المهام الموكلة إليهم.

وشدد وزير الداخلية على اتخاذ أعلى درجات اليقظة، مشيراً إلى أن الانضباط والتفاني في العطاء والدقة في الأداء، ركائز أساسية لتنفيذ خطة التأمين بكفاءة وفاعلية.

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كما كلف وزير الداخلية القيادات الأمنية بالمتابعة الميدانية المستمرة، وتشكيل فرق عمل على مدار الساعة للتنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة كافة المواقف بما يحقق الأهداف المرجوة من الخطط الأمنية، مؤكداً على ثقته في قدرات وإمكانيات وخبرات رجال الشرطة الذين استطاعوا ترسيخ قدرة المنظومة الأمنية المصرية على تنظيم المؤتمرات والفعاليات على مختلف المستويات والأصعدة الإقليمية والدولية.

وأكدت القيادات الأمنية أن كافة القوات المشاركة في عملية التأمين في حالة استنفار أمني، وجاهزية عالية للقيام بمهامها، وأنه لا تهاون في تنفيذ بنود الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين المنتدى وكافة نطاقات المدينة، لاسيما خلال فترة انعقاده.