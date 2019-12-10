شوائب عالقة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء بجميع المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأربعاء، طقس دافئ على السواحل الشرقية، مائل للدفء على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، وتقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على غرب البحر المتوسط.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية.. أما عن حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر:-

الصغرى العظمى

القاهرة 15 21

شبين الكوم 14 21

طنطا 14 21

دمنهور 13 21

الإسكندرية 13 22

بلطيم 15 22

مطروح 14 21

السلوم 14 21

سيوة 11 20

بورسعيد 15 23

دمياط 14 23

الزقازيق 14 22

الإسماعيلية 11 23

السويس 13 23

العريش 10 23

رفح 10 22

رأس سدر 14 23

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نخل 06 22

نويبع 18 24

طابا 15 20

كاترين 05 16

الطور 16 24

شرم الشيخ 18 25

الغردقة 16 26

مرسى علم 17 25

الفيوم 10 22

بنى سويف 10 22

المنيا 09 23

أسيوط 10 23

سوهاج 13 24

قنا 13 25

الأقصر 12 26

أسوان 14 26

أبوسمبل 12 25

الوادى الجديد 11 24

شلاتين 16 27

أبو رماد 16 26

حلايب 19 25

رأس حدربة 19 25