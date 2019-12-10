"مثل ممالك النار".. نائبة تطالب بالتوسع في إنتاج الأعمال التاريخية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ميرا إبراهيم وأحمد علي: استشهدت النائبة رشا إسماعيل، عضو مجلس النواب، بمسلسل "ممالك النار"، ودوره في التفاف المصريين لمعرفة تاريخهم. جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، بحضور إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة. Advertisements وقالت النائبة: "مصر كلها التفت أمس حول التليفزيون لمتابعة الحلقة الأخيرة لمسلسل ممالك النار.. كل الناس تفاعلت مع المشهد الأخير وكلمة "إني ذاهب ومصر باقية". وطالبت النائبة بالتوسع في إنتاج مثل هذه الأعمال الدرامية "حتى يكون الشعب المصري عالما بتاريخ بلاده، لاسيما وأن التاريخ المصري يزخر بالعديد من البطولات التي تستوجب التوثيق". وشددت على ضرورة قيام وزارة الثقافة بدورها في عمل مشروع قومي لمصر لتعريف الشعب بتاريخه.

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