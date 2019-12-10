"فؤاد": منتدى شباب العالم يتبنى أثر تغير المناخ على الإنسانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:

قال الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن منتدى شباب العالم الذى يقام خلال الأيام المقبلة تحت رعاية رئيس الجمهورية بمدينة شرم الشيخ، يتبنى لأول مرة قضية أثر تغير المناخ على الإنسانية ودور الشباب في المساهمة في الجهود الدولية لمواجهة آثار تغيرات المناخ وفتح حوار مفتوح مع شباب العالم حول ذلك لإيمان القيادة السياسية المصرية بأهمية وخطورة قضية تغير المناخ وقوة الشباب في دفع عجلة الجهود الدولية للتصدي لآثار تغير المناخ ودفع مسارات التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة،ء، على هامش فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ والمعروف باسم مؤتمر الأطراف 25 (COP25) الذي يعقد حاليا في العاصمة الإسبانية مدريد، في الحوار الوزاري رفيع المستوى بشأن الحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي في مواجهة التغيرات المناخية والذي دعت إليه اليونان بشأن المبادرة اليونانية للحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي في مواجهة تحديات تغير المناخ.

وأوضحت فؤاد - في كلمتها وفقا لبيان الوزارة اليوم الثلاثاء- أن مصر لديها اللجنة الوطنية للتراث العالمي والتي تضم العديد من الجهات التي تعمل لحماية التراث المصري العالمي كما تضم أيضا في عضويتها وزارة البيئة..مؤكدة أننا بدأنا حوارا حول تأثير تغير المناخ على مواقع التراث العالمي.

وأشارت إلى التأثير القوي للتغيرات المناخية على التراث الثقافي في منطقة الحضارات القديمة وخاصة مصر واليونان لما له من أثر عليها، لافتة إلى أن التغيرات المناخية تؤدي إلى تاثير على سبل العيش المستدام وعلى التركيبات الثقافية والاجتماعية للمجتمعات، كما أن التأثير يمتد من شمال إلى جنوب مصر لذا فيجب الاهتمام بالتمويل اللازم للمشروعات التي تعمل على الحفاظ على الموروثات الثقافية والطبيعة والتركيز عليها.