أخبار مصر | بحضور سلامة وكرم جبر.. الأهرام تفتتح معرض "هي مرآة الحروف"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بحضور سلامة وكرم جبر.. الأهرام تفتتح معرض "هي مرآة الحروف" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، معرض "هي مرآة الحروف"، وذلك بقاعة الأهرام للفنون بمؤسسة الأهرام، مساء اليوم.



شارك بافتتاح المعرض كوكبة من الفنانين ورموز المجتمع، والذي تنظمه مجلة نصف الدنيا إحدى إصدارات مؤسسة الأهرام الصحفية، وذلك ضمن أنشطة المجلة الثقافية والفنية، والذي يضم أعمال ٢٥ فنانة في مجال الخط العربي من مصر والدول العربية.