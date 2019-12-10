أخبار مصر | آمنة نصير: النقاب ليس من الإسلام وضد القرآن الكريم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آمنة نصير: النقاب ليس من الإسلام وضد القرآن الكريم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت النائبة آمنة نصير أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر، وعضو مجلس النواب، إن النقاب ليس حرية شخصية، كما أنه ليس من الإسلام، بل هو ضد القرآن الكريم، فالله سبحانه وتعالى يقول: "قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30) وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ".

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وطالبت "نصير" في تصريحات صحفية، بإصدار قانون، أو قرار حكومى يمنع ارتداء النقاب في مصر، خاصة داخل الجامعة والمؤسسات الحكومية.

وأضافت أن النقاب يبطل مفعول الآيات القرآنية الكريمة للإنسان صاحب الإنسان الذي يمتلك إرادة غض البصر، لافتة إلى أنه ليس من الدين الإسلامي، بل هو ثقافة وتشريع يهودي، كما أن الفقهاء اتفقوا على أن المرأة تغطي جميع أجزاء الجسم باستثناء الوجه والكف.