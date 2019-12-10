أخبار مصر | "إفريقية النواب" تستقبل عميد السلك الدبلوماسي الأفريقي (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "إفريقية النواب" تستقبل عميد السلك الدبلوماسي الأفريقي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعا مع السفير محمدو لبرنغ سفير دولة الكاميرون وعميد السلك الدبلوماسي الأفريقي.

وفي بداية اللقاء، رحب رضوان بالسفير، مؤكدا على عمق العلاقات المصرية الكاميرونية، متطلعًا إلى مزيد من التعاون بين برلماني البلدين.

من جانبه، أثنى السفير لبرنغ، على حسن استقبالة بمجلس النواب المصري عامة وبلجنة الشئون الأفريقية خاصة، مؤكدا أن جمهورية الكاميرون تنظر إلى مصر كدولة شقيقة لما يربط البلدين بعلاقات تاريخية وثيقة.

كما أشار إلى انه يسعي جاهدا علي العمل علي تعميق العلاقات ما بين مصر والكاميرون بصفة خاصة علي المستوي البرلماني وأنه تحدث مع رئيس البرلمان لدي بلادة في شان إعداد زيارات متبادلة ما بين البلدين علي اعلي مستوي برلماني وهو رؤساء البرلمانات الوطنية.