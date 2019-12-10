أخبار مصر | "إفريقية النواب" تستقبل سفير كوت ديفوار بالقاهرة لدعم العلاقات بين البلدين (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "إفريقية النواب" تستقبل سفير كوت ديفوار بالقاهرة لدعم العلاقات بين البلدين (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبلت لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، السفير تيموتي ازوان سفير كوت ديفوار بالقاهرة، وذلك لدعم والتشاور في شان العلاقات بين مصر كوت ديفوار وبحث سبل التعاون بين الدولتين في شتي المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وكذلك التشاور في شان تدعيم العلاقات الدبلوماسية البرلمانية بين الدول الافريقية وبصفة خاصة ما بين مصر وكوت دي فوار.