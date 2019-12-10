مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": خطة محكمة لتأمين منتدى السلام والتنمية.. ومريض نفسي يقتل زوجته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": خطة محكمة لتأمين منتدى السلام والتنمية.. ومريض نفسي يقتل زوجته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

من أسوان.. وزير الداخلية يستعرض خطة تأمين منتدى السلام والتنمية

عقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية فور وصوله لمدينة أسوان، اجتماعًا بعدد من مساعديه والقيادات الأمنية، وذلك للوقوف على محاور الخطة الأمنية الشاملة التي أعدتها الوزارة لتأمين فاعليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامتين والذي ستنطلق فعالياته غدا الأربعاء بمدينة أسوان. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

مصدر قضائي ينفي رفع اسم "أبو تريكة" من قوائم الإرهاب

علق مصدر قضائي مسؤول، على المنشورات المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن رفع اسم لاعب منتخب مصر السابق محمد أبو تريكة من قوائم الإرهاب. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"مريض نفسي".. النيابة تستمع للشهود في واقعة مقتل زوجة على يد زوجها ببولاق

تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة مقتل زوجة في عقدها الثالث من العمر، على يد زوجها بمنطقة بولاق الدكرور، حيث تستمع النيابة لشهود العيان بالمنطقة الذين شاهدوا المتهم بعد الواقعة.ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

تأجيل محاكمة العضو المنتدب لشركة إيجوث في اتهامه بالكسب غير المشروع

أجلت محكمة جنايات القاهرة المتعقدة بالتجمع الخامس محاكمة العضو المنتدب لشركة إيجوث في اتهامه بالكسب غير المشروع بقيمة 13 مليونا و543 ألف جنيه لجلسة 15 يناير المقبل لورود التقرير.و لمزيد من التفاصيل اضغط هنا