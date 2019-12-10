مصر | مصدر قضائي ينفي رفع اسم "أبو تريكة" من قوائم الإرهاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر قضائي ينفي رفع اسم "أبو تريكة" من قوائم الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق مصدر قضائي مسؤول، على المنشورات المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن رفع اسم لاعب منتخب مصر السابق محمد أبو تريكة من قوائم الإرهاب.

حيث قال المصدر القضائي، إن القضية لم يحدد جلسة لنظرها بعد ومن المقرر الإعلان عن جلسة علنية داخل محكمة النقض للفصل في الطعن المقدم من دفاع محمد أبو تريكة.

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ونشرت بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك اليوم الثلاثاء صورا تزعم صدور قرار قضائي بإلغاء إدراج اللاعب السابق محمد أبو تريكة على قوائم الإرهاب.

وقالت بعض الصفحات، إن محكمة النقض نفت تهمة دعم الإرهاب عن أبو تريكة بموجب حكم قضائي صادر اليوم الثلاثاء.

ومن الجدير بالذكر أن إدراج أبو تريكة على قوائم الشخصيات الإرهابية، صدر أول مرة من لجنة التحفظ على أموال الاخوان، ثم طلبت النيابة من محكمة الجنايات المختصة، إدراجه بموجب تحقيقات تجريها، في قضية ورد فيها اسمه، قبل أن يطعن دفاعه أمام النقض على القرار، ويجري إلغاء الإدراج من محكمة النقض، ولكنه أدرج مجددًا من محكمة الأمور المستعجلة.