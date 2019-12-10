مصر | استعدادا لمنتدى السلام والتنمية.. وزير الداخلية يجري جولة تفقدية بمدينة أسوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استعدادا لمنتدى السلام والتنمية.. وزير الداخلية يجري جولة تفقدية بمدينة أسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية بنطاق مدينة أسوان، حيث اطلع خلالها على استعدادات أجهزة وزارة الداخلية لتأمين فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامتين المنعقد بمدينة أسوان خلال الفترة من 11 إلى 12 الجاري، حيث تفقد خلالها عدد من الأكمنة الثابتة والمتحركة ووحدات التدخل السريع المنتشرة بنطاق المدينة.

ووجه الوزير خلال الجولة باتخاذ كافة التدابير التأمينية اللازمة لإحكام السيطرة خلال فعاليات المنتدى، واتخاذ أقصى درجات الاستعداد، وتفعيل إجراءات تفتيشية دقيقة للمترددين على محافظة أسوان بوجه عام بما يحقق أداء المهام الأمنية بكل حزم وحسم.

وأشاد وزير الداخلية خلال جولته بالانضباط في الأداء، والروح المعنوية المرتفعة لدى القوات، وما تلاحظ له من التنسيق الفعال والتعامل والتكاتف بين جناحي الأمن من رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل في تحقيق الهدف الواحد والمشترك.

وأكد الوزير أن ما لمسه خلال جولته الميدانية من يقظه والتزام وجاهزية وانضباط، يُبرهن على أن رجال الشرطة لا يألون جهداً في تحمل مسئولياتهم الوطنية، انطلاقاً من حرصهم على ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وإبراز الوجه الحضاري المتميز لمصر بإعتبارها واحة للأمن والأمان.