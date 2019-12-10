شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا ونائبه يستقبلان 3 أساقفة ووفدًا من القساوسة لتهنئته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وفدا كنسيًا، ضم عددًا من القساوسة والمطارنة بمراكز المحافظة، حيث هنأ الوفد المحافظ بتوليه مهام عمله في محافظة المنيا، معربين عن أملهم في أن يلهمه الله التوفيق والسداد، وأن يحقق آمال وطموحات أهالي المنيا.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، وضم الوفد الأنبا ديمتريوس أسقف مطرانية ملوي وأنصنا والأشمونين، والأنبا بطرس فهيم، مطران الكاثوليك بالمنيا، والأنبا جورجيوس أسقف مطاي.

Advertisements

وأعرب المحافظ عن سعادته لما لمسه من حب وتآخٍ بين أبناء المحافظة، التي تجمعهم روح المودة والمحبة والرحمة والسلام، مشيرا إلى أن الفترة الحالية تتطلب العمل والاجتهاد والاخلاص من أبناء الوطن الواحد، استنادا إلى ترسيخ مبدأ القانون وتحقيق العدالة بين أبناء المحافظة، فالوطن يسع الجميع، وكل المواطنين لهم حقوق وعليهم واجبات، ونعمل جميعًا من أجل رفعة الوطن وعزته.

وذكر المحافظ أن حل مشكلات المواطنين واقتحامها يأتيان على رأس أولويات العمل، وستكون هناك متابعة مستمرة من خلال بذل أقصى جهد، ليتم التعامل الفوري معها للتيسير على المواطنين وحل أي مشكلات، وتضافر كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد وتكاتف كافة جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني من أجل النهوض بالمحافظة.

من جانبه، أعرب الوفد عن أمنياته بأن يحفظ الله مصر ويحميها من كل سوء، متطلعاً إلى مستقبل أفضل للبلاد يسوده التقدم والرخاء، بفضل دعم وتعاون أبنائها المخلصين.

محافظ المنيا يستقبل 3 أساقفة ووفد من القساوسة

محافظ المنيا يستقبل 3 أساقفة ووفد من القساوسة

محافظ المنيا يستقبل 3 أساقفة ووفد من القساوسة

محافظ المنيا يستقبل 3 أساقفة ووفد من القساوسة

محافظ المنيا يستقبل 3 أساقفة ووفد من القساوسة