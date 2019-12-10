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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يكرّم أبناء المحافظة المتفوقين رياضيًا (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كرّم الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، البطل الرياضي الحسن فراج حسن، لحصوله على المركز الثاني عالميًا، والأول إفريقيًا، والبطل محمد عبدالحميد بريك، لحصوله على المركز الثالث عالميًا في بطولة رفع الأثقال.
وقال «غنيم»، في بيان، الثلاثاء، إن «هذه الفترة تشهد اهتمامًا كبيرًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالشباب المتفوق في كافة المجالات، وإنه دائم التوجيه بتوفير كافة الدعم لهم».
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