شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الثروة السمكية»: 500 مليون جنيه قيمة دعم المرحلة الثالثة لتطوير بحيرة البرلس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشف الدكتور خالد السيد، رئيس هيئة الثروة السمكية، جهود تطوير البحيرات.
وأوضح السيد خلال لقاء تليفزيوني، أن عمليات تطوير البحيرات لن تنتهي في نفس التوقيت، مشيرًا إلى أن المصطافين سيشعرون بعملية تطوير بحيرة مريوط بالإسكندرية العام المقبل.
وتابع: «500 مليون جنيه قيمة دعم المرحلة الثالثة لتطوير بحيرة البرلس، مشيرا إلى أن هناك عدد من الفنانين التشكيليين العالميين يحرصون على رسم لوحاتهم ببحيرة البرلس.
وأشار إلى أن بحيرة قارون بالفيوم، تعاني من مشكلة «ملوحة»، لافتا إلى أنه هناك تعاون بين وزارة الزراعة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لحل المشكلة.
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