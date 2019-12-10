شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: "قضايا أفريقيا" فى قمة السيسى ورامازوفا بقصر الاتحادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر، غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها تفاصيل لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، بالإضافة إلى حوار شامل مع الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، وكواليس افتتاح أكبر محطة للطاقة الشمسية ًبالعالم فى أسوان. واقرأ أيضا على صفحات الخليج 365 غدا..

واقرأ أيضا على صفحات الخليج 365 غدا..

"قضايا أفريقيا" فى قمة السيسى ورامازوفا بقصر الاتحادية.. الرئيس يبحث مع نظيره الجنوب أفريقى التعاون فى مشروعات البنية التحتية فى القارة وممر القاهرة - كيب تاون ويؤكد: مباحثاتنا مثمرة وسنرتقى بالعلاقات إلى مستوى التعاون الاستراتيجى.. و«رامازوفا»: السيسى قاد قارتنا بطريقة رائعة

"قضايا أفريقيا" فى قمة السيسى ورامازوفا بقصر الاتحادية.. الرئيس يبحث مع نظيره الجنوب أفريقى التعاون فى مشروعات البنية التحتية فى القارة وممر القاهرة - كيب تاون ويؤكد: مباحثاتنا مثمرة وسنرتقى بالعلاقات إلى مستوى التعاون الاستراتيجى.. و«رامازوفا»: السيسى قاد قارتنا بطريقة رائعة رئيس مجلس النواب يظهر العين الحمراء.. حراك برلمانى ساخن.. عبدالعال يتهم الوزراء بتصدير المشكلات.. ويؤكد: لن يتلى بيان عاجل فى غياب الوزير المختص.. والمجلس يلبى نداء المواطن.. و"لو مش عاوزين تشتغلوا هنشتغل إحنا مجلس وحكومة"

وزيرة التضامن الاجتماعى فى حوار شامل لـ«الخليج 365»: هذه قصة 5 سنوات قضيتها لإنهاء ملف التأمينات.. الترشيح للمنصب الدولى جاء بناء على نجاح الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسى.. زيادات المعاشات بنسبة 67%.. لأول مرة ربط الزيادة السنوية بالتضخم.. ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه

وزيرة التضامن الاجتماعى فى حوار شامل لـ«الخليج 365»: هذه قصة 5 سنوات قضيتها لإنهاء ملف التأمينات.. الترشيح للمنصب الدولى جاء بناء على نجاح الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسى.. زيادات المعاشات بنسبة 67%.. لأول مرة ربط الزيادة السنوية بالتضخم.. ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه ”الخليج 365” داخل مشروع بنبان.. افتتاح أكبر محطة للطاقة الشمسية بالعالم فى أسوان قريبا 2مليار دولار تكلفة بالتعاون مع القطاع الخاص.. ومحافظ أسوان: محطة بنبان "سد عالى" جديد Advertisements

انخفاض معدل التضخم الشهرى 0.5% والسنوى يسجل 2.7%

انخفاض معدل التضخم الشهرى 0.5% والسنوى يسجل 2.7% الحكومة تحدد 4 حالات لمنح الجنسية للأجانب منها شراء عقار مملوك للدولة

4 أسباب للتكفير أبرزها الجهل.. المنظمة العالمية لخريجى الأزهر تفضح مخاطر التكفير فى كتاب جديد

4 أسباب للتكفير أبرزها الجهل.. المنظمة العالمية لخريجى الأزهر تفضح مخاطر التكفير فى كتاب جديد اجتماع "سد النهضة" السداسى يختتم أعماله بواشنطن والاتفاق على لقاء آخر فى يناير المقبل.. مصر والسودان وإثيوبيا تتفق على تطوير قواعد ملء وتشغيل السد فى الاجتماعين المقبلين مشروعات الإسكان قاطرة التنمية للاقتصاد.. 20 مدينة جديدة تحمل اسم مدن الجيل الرابع.. ومليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل

مشروعات الإسكان قاطرة التنمية للاقتصاد.. 20 مدينة جديدة تحمل اسم مدن الجيل الرابع.. ومليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخليج 365: "قضايا أفريقيا" فى قمة السيسى ورامازوفا بقصر الاتحادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.