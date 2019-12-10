شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو للمؤتمر الصحفى المشترك بين السيسي ورئيس جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض ”الخليج 365”، الفيديو الكامل لكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى المؤتمر الصحفى المشترك، مع الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جنوب أفريقيا عقب انتهاء مباحثاتهما بقصر الاتحادية.

وعبر الرئيس السيسى عن اعتزازه البالغ للعلاقات التاريخية والأخوية التى تجمع بين مصر وجنوب أفريقيا والتى توطدت على مر السنين منذ مراحل السعى إلى التحرر ونيل الاستقلال، مضيفًا: "حيث تشرفنا باستضافة الزعيم الجنوب أفريقى العظيم نيلسون مانديلا بالقاهرة خلال سنوات النضال فى ستينيات القرن الماضى مرورا بمراحل التحول الديمقراطى منذ التسعينات وحتى الآن".

وأشار الرئيس السيسى، إلى أنه مع نظيره الجنوب أفريقى اليوم مباحثات ثنائية معمقة ومثمرة تناولت مجمل العلاقات الثنائية وتوافقنا على أهمية الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى التعاون الاستراتيجى فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، بما يعطى دفعة نوعية للعلاقات الثنائية. وأضاف الرئيس السيسى إنه تم الاتفاق على تحديد موعد لعقد اللجنة المشتركة خلال الربع الأول من العام القادم.

وعلى صعيد الأوضاع الإقليمية، قال الرئيس السيسى، إنه استمع إلى رؤية الرئيس رامافوزا حول أبرز القضايا المطروحة على الساحة الأفريقية وتوافقنا على أهمية مواصلة التنسيق نحو دعم جهود الاستقرار والأمن بالقارة وسبل تسوية مختلف النزاعات القائمة وتفعيل خطة إسكات البنادق فى أفريقيا ودفع جهود التنمية وتطوير البنية التحتية فى إطار رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقى والتى ستعقبها رئاسة جنوب أفريقيا للاتحاد فى العام المقبل.

وتابع الرئيس :"الجانبان اتفقا على ضرورة تفعيل مبدأ الحلول الأفريقية للقضايا الأفريقية وبما يتسق مع السياق الواقعى والعملى لدول قارتنا. كما أكدنا حرصنا على دعم العلاقات فيما بين دول قارتنا الأفريقية من خلال التفعيل الجاد لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية التى دخلت بالفعل حيز التنفيذ...كما اتفقنا على التنسيق والتعاون بين مصر وجنوب أفريقيا فى إطار منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى ومختلف المنظمات بما من شأنه تحقيق مصالح قارتنا الأفريقية".

ولفت الرئيس السيسى إلى ما اتسم به اللقاء من تفاعل إيجابى وصريح حيث استعمت لوجهة نظر أخى الرئيس رامافوزا لمختلف المسائل الثنائية والقضايا الإقليمية. وأعرب الرئيس السيسى عن سعادته باللقاء وعن تطلعه لمزيد من التعاون فيما بين البلدين بشكل وثيق لما فيه من مصلحة مشتركة للبلدين وللقارة الأفريقية.

وأكد الرئيس السيسى وقوف مصر إلى جانب جنوب أفريقيا فيما تعرضت له من امطار وفيضانات والتى أثرت على الحياة العامة فى جنوب أفريقيا.

كما عبر الرئيس السيسى عن تهنئته لجنوب أفريقيا بمناسبة فوزها للمرة الثالثة ببطولة العالم للرجبى، وهنأ الرئيس السيسى نظيره الجنوب أفريقى بعيد ميلاده.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه يتطلع لمزيد من التعاون مع جنوب أفريقيا بشكل وثيق بما فيه المصلحة المشتركة للبلدين والقارة الأفريقية معربا عن وقوف مصر بجانب جنوب أفريقيا ما شهدته من أمطار وفيضانات والتى أثرت على الحياة العامة فى جنوب أفريقيا: قائلا: "نحن معكم فى هذا الأمر".

وحرص الرئيس السيسى، على تقدم التهنئة إلى رئيس جنوب أفريقيا بمناسبة عيد ميلاده، وكذلك بمناسبة فوز جنوب أفريقيا ببطولة العالم للراكبى للمرة الثالثة، متابعا: "نتطلع ونتحرك فى اتجاه علاقة استراتيجية شاملة بين البلدين".

Advertisements

وجاءت كلمة، الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جنوب أفريقيا، فى المؤتمر الصحفى، أن مصر وجنوب أفريقيا أجمل بلدين فى العالم، مضيفا: "ونحن سعداء بوجودنا فى هذه الدولة الجميلة ونسعى لتحقيق حلم إقامة طريق سكك حديد يربط بين القاهرة وكيب تاون".

وعبر "رامافوزا" فى كلمته بقصر الاتحادية اليوم، الثلاثاء، عقب المباحثات التى اجراها مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن امتنانه لكرم الضيافة الذى وجده والوفد المرافق له خلال زيارته الحالية لمصر، والتى وفرت فرصة لتجديد الصلة الوثيقة والعلاقات بين البلدين.

وفيما يتعلق بمباحثاته مع الرئيس السيسى، قال رئيس جنوب أفريقيا، إنها تطرقت إلى تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث اتفق الجانبان على الارتقاء بالعلاقات إلى المستوى الاستراتيجى فى عدة مجالات من التعاون.

وأوضح أنه بحث مع الرئيس السيسى تحديات الأمن والسلم الدوليين والإقليميين والمخاوف إزاء بعض التحديات التى تواجهها بعض الدول فى أفريقيا والخليج.

وأضاف أن مصر وجنوب أفريقيا أكدتا التزامهما بحفظ السلام واستمرار التنمية فى القارة الأفريقية والعالم، مشددًا على أن جنوب أفريقيا ملتزمة بمبادئ التضامن والوحدة الأفريقية.

ووصف رئيس جنوب أفريقيا المباحثات بأنها "جرت بصورة صريحة وشفافة"؛ لافتًا إلى أن هذه الزيارة تأتى تأكيدًا على تاريخ من التضامن يجمع بين البلدين؛ مضيفًا:"شعب جنوب أفريقيا يشعر بالامتنان إزاء الدعم الذى تلقاه جنوب أفريقيا من حكومة مصر وشعبها خاصة أيام الكفاح.

ونوه إلى أن أول رئيس لجنوب أفريقيا الديمقراطية نيلسون مانديلا جاء إلى مصر وتم استقباله بصورة حافلة مما ساعدنا على تحقيق حريتنا.

وقال الرئيس الجنوب أفريقى، أن المحادثات تناولت موضوعات إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك، بإلاضافة إلى زيادة حجم الأنشطة الاقتصادية والتجارية والشراكة بين الشركات المصرية والجنوب أفريقية للوصول إلى مزيد من تعظيم الشراكات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وأضاف أن مستوى التعاون التجارى الحالى متواضع ويمكن زيادته كثيرًا من خلال زيادة حجم التبادل التجارى بين الجانبين، وأيضًا بالاستفادة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية.

حرص الرئيس الجنوب أفريقى، على توجيه التهنئة للرئيس السيسى، لقيادة القارة الأفريقية، قائلا:"أهنئ الرئيس على الطريقة الرائعة التى قاد بها قارتنا بوصفه رئيس الاتحاد الأفريقى"، ولفت إلى اتفاق الجانبين على استمرار مساعى تحقيق خطة أفريقيا 2020 لإسكات البنادق.

وأضاف رئيس جنوب أفريقيا، أن الجانبين اتفقا على دعم المقاربة متعددة الأطراف وأن تكون مصالح العالم النامى نصب أعيننا، وضرورة تنامى الحوكمة خاصة فيما يتعلق بإصلاح مجلس الأمن الدولى ليكون أكثر تمثيلا لمناطق العالم.

وأضاف: "أعلنّا التزامنا العمل معًا لتعزيز العلاقات الثنائية الثقافية والسياسية والأكاديمية والاقتصادية والسياحية، ونود أن نرى مزيدًا من المصريين فى جنوب أفريقيا ومزيد من مواطنى جنوب أفريقيا ف ىمصر من خلال الزيارات المتبادلة، لتحقيق تواصل أكبر بين الشعبين وهو أمر شديد الأهمية لدولتين تقعان فى موقع استراتيجى فى شمال وجنوب القارة الأفريقية".