شكرا لقرائتكم خبر عن أندريه زكي: قرار إنشاء هيئتي أوقاف للإنجيليين والكاثوليك تعزيز للمساواة والمواطنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، عن شكره لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، للقرار الذي اتخذه مجلس الوزراء، الثلاثاء، بإنشاء هيئتي أوقاف للطائفة الإنجيلية وللكنيسة الكاثوليكية.

وقال «زكي» في تصريحات له اليوم: «نرحب بهذا القرار الذي يعكس رؤية الدولة في تعزيز المساواة والمواطنة، وحرصها الدائم على ترجمة هذا التوجه إلى قوانين وتشريعات وخطوات جادة على أرض الواقع».

وكان مجلس الوزراء وافق في اجتماعه اليوم على مشروع قانون بشأن إنشاء هيئتي «أوقاف الكنيسة الكاثوليكية»، و«الطائفة الإنجيلية»، وتكون لكل منهما الشخصية الاعتبارية، ويكون مقر كل منهما محافظة القاهرة، ويحدد اختصاص كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية. وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن «يدير كل هيئة من الهيئتين مجلس إدارة، يشكل في الأولى من بطريرك الكنيسة الكاثوليكية رئيسًا واثنى عشر عضوًا، نصفهم من المطارنة والنصف الآخر من ذوي الخبرة من الطائفة ذاتها، وفي الثانية من رئيس الطائفة الإنجيلية رئيسًا، واثنى عشر عضوًا، نصفهم من رجال الدين والنصف الآخر من ذوي الخبرة من الطائفة ذاتها.