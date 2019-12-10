شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علوم سياسية: مصر قاربت وجهات النظر بين حماس وعباس لإجراء الانتخابات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن موافقة حركة «حماس» على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وفقا لرؤية الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، جاءت بعد الاتصالات التي أجرتها الحركة بالقاهرة، واتصالاتها مع رئيس اللجنة المركزية للانتخابات.
وتابع فهمي خلال مداخلة هاتفية، أن «القاهرة شاركت في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الفلسطينية»، مشيرا إلى اقتراب صدور مرسوم يحدد الجدول الزمني للانتخابات.
وأشار إلى أن الرئيس الفلسطيني يصمم على إجراء الانتخابات بقطاع غزة، والقدس الشرقية، لافتا إلى أنه سيتم الاستناد إلى التصويت الإلكتروني حال رفض إسرائيل إجراء الانتخابات بالقدس.
وأكد أهمية الحصول على ضمانات أمنية وسياسية من إسرائيل؛ لإجراء الانتخابات بالقدس الشرقية.
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