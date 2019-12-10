شكرا لقرائتكم خبر عن «السكك الحديدية»: زيادة أسعار تذاكر القطارات الفترة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، أنه سيتم تحريك أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية خاصة القطارات المكيفة بعد الانتهاء الشامل من التطوير.

وقال «رسلان» خلال لقائه ببرنامج «حديث المساء»، تقديم الإعلامية ياسمين عز، المذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، إنه خلال أيام سيتم توريد 6 قطارات جديدة من إحدى الشركات الإسبانية من أحدث القطارات الموجودة على السكك الحديدية في العالم.

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وأوضح أن نسبة تعاطي المخدرات بين العاملين بهيئة السكك الحديدية لا تتعدى 1.2% من إجمالى 25 ألف موظف، لافتًا إلى أن العقوبات تصل للفصل من الخدمة.

وأكد أن العنصر البشري في هيئة السكك الحديدية من أفضل العناصر الموجودة في سكك الحديد بالعالم، نظرا للإمكانيات المتاحة، مشيرًا إلى أن السلبيات التي تحدث في الهيئة ما هي إلا أخطاء فردية وتضخيم الحادث يرجع إلى أن عدد ركاب قطارات السكك الحديدية كبير جدًا.

وأشار إلى أن هناك خطة متكاملة لتدريب كافة العناصر البشرية بالهيئة، مشيرا إلى أنه تم إنشاء المعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديدية، ومدة الدراسة به عامان، لتخريج قائدى القطارات.