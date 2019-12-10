شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: البشر الصالحون أفضل من الملائكة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الصالحين من البشر أفضل من سائر الأجناس، حتى أفضل من الملائكة، وهذا هو المعروف عند جمهور أهل السنة.
وأضاف «الجندي»، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc» مساء الثلاثاء، أن الفلاسفة ثم المعتزلة وقليل من أهل السنة يروا أن الملائكة أفضل من البشر، أما الباقي يرون أن البشر أفضل من الملائكة.
وأوضح أن الملائكة يطيعون الله بالإجبار، أما الإنسان يطيع الله باختياره، متابعًا: «طاعة الملائكة بأصل الخلقة، أما طاعة البشر تكون مع المجاهدة للنفس وكانت عباداتهم أشق»، مؤكدًا أن عبادة البشر أصعب من عبادة الملائكة، لافتًا إلى أن البشر لديهم اجتهاد، أما الملائكة فلا يوجد لديهم اجتهاد، ويفعلون فقط ما يؤمرون به.
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