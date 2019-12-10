شكرا لقرائتكم خبر عن «أوبرا الإسكندرية» تحتفل بمرور 20 عامًا على انطلاق عروض «الكريسماس» بفيلم تسجيلي و«الأجراس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، 3 حفلات بالقاهرة والإسكندرية بقيادة المايسترو ناير ناجي، ومن إخراج هشام الطلى تحتفل خلالهم فرقة أوبرا القاهرة، تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة إيمان مصطفى، وكورال القاهرة الاحتفالي وأوركسترا أوبرا القاهرة بمناسبة مرور 20 عامًا على بدء التقليد الذي بات أحدا العلامات المميزة لاحتفالات الاوبرا بهذه المناسبة.

وجاءت الاحتفالات كالتالي: الثامنة مساء الخميس والجمعة 12، 13 ديسمبر على المسرح الكبير ومساء الثلاثاء 17 ديسمبر على مسرح سيد درويش «اوبرا الاسكندرية»، كما يتم تكريم الفرق المشاركة والتينور صبحى بدير والسوبرانو الفرنسية كارولين دوما خلال الحفل الأول.

ويتضمن برنامج الحفل فيلم وثائقى يليه مجموعة من اشهر الاعمال العالمية التي تحتفى بالكريسماس منها أغنية الأجراس، الثلج الأبيض، أغنية كريسماس من ليتوانيا، كريسماس فون ويليامز، أيا مؤمنون- ياله من طفل- القديسة مريم- القربان الإلهي- الفراشة المتلألئة- بشرى الملائكة في الأعالى- يا ليلة مقدسة عيد الميلاد الثلجي توزيع ناير ناجي، فلتجلجل الأجراس، عيد ميلاد مجيد، عازف الطبل الصغير، السلام على الأرض، عندما يولد طفل، هل تسمع ما أسمع، هل يعلمون أنه الكريسماس، إليك المجد، عندما تؤمن، لا ظلام بعد الآن، دعاء الرب، كل ما اطلبه من الكريسماس هو انت، للأيام التي مضت ونتمنى لكم عيد ميلاد سعيد توزيع محمد سامى.. اداء ايمان مصطفي، مني رفلة، جاكلين رفيق، داليا فاروق، جولي فيظي، امينة خيرت، هشام الجندي، عمرو مدحت، مصطفي محمد، الهامي امين، رضا الوكيل، وضيوف الفرقة كارولين دوما، صبحي بدير ودينا إسكندر.